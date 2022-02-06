Информация о происшествии появилась во владимирских социальных сетях. Как сообщают очевидцы, авария...

Информация о происшествии появилась во владимирских социальных сетях. Как сообщают очевидцы, авария произошла сегодня вечером на Большой Московской. Автомобиль ОКА на высокой скорости проехал по тротуару, задев по касательной детские санки. Ребёнок не пострадал, но машина сбила женщину. После этого ОКУ развернуло через двойную сплошную, машина врезалась в стену монастыря, а затем транспортное средство скрылось с места ДТП. Водитель направился в сторону Золотых ворот.