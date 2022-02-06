На уроках труда школьников теперь учат не мастерить табуреты и шить сарафаны. Ребята познают...

На уроках труда школьников теперь учат не мастерить табуреты и шить сарафаны. Ребята познают тонкости аддитивных и лазерных технологий. Еще несколько лет назад это было фантастикой. А сегодня с помощью 3-Д принтеров в мире создают серьезные детали для машиностроения, протезы и даже импланты. Надежда Хрусталева - магистрант ВлГУ кафедры технологии и экономики, стала победителем межрегионального фестиваля "Студент года", она обучает ребят технологиям будущего.Надежда Хрусталева, студентка ВлГУ: «Не секрет, что сейчас идет подготовка кадров к современной цифровой экономике. И мы должны готовить их со школьной скамьи. И 3-Д моделирование, резка - напрямую развивают пространственное мышление. Готовят к конструированию в дальнейшем. Это инженерное такое направление.Вот это все у нас студенты делали. У нас начинается с того, что освоение материала - 3Д ручки, когда они сами начинают рисовать по чертежам на плоскости, собирают Эйфелеву башню. Второй этап - они уже знакомятся с настоящим 3-Д моделированием ..И делают более сложную модель.Был проект 3-Д пазлы, то есть оно все разбирается. Задача в том, чтобы учащиеся собрали заново этот городок. Как отдельно про Золотые ворота, так про Музей Хрусталя. так и ныне 8 корпуса педагогического института. Мы знакомились с историей Владимира, с историей каждого из зданий, которые здесь находятся.Потом учащиеся делали 3-Д модель в программах, разбивали ее на части , пазл.. И печатали каждую часть по отдельности. И теперь это идет как развивающая игра - Собери город.Преподавателю важно соответствовать времени, в котором он живет. У нас каждый день что-то меняется. И современные технологии - уже не что-то далекое. Это уже здесь, сегодня.Ученики даже изменились быстрее, чем учителя. Они уже сами где-то узнают, тем более сегодня проходят занятия для школьников разного уровня, связанного с 3-Д технологиями.. У нас есть Кванториум. То есть учителя не все готовы к этим изменениям.Для меня учитель технологии - человек, которому интересно его дело. Который сам делает и показывает своим примером учащимся. Только таким образом ученик может загореться желанием”.