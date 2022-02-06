Департамент цен и тарифов сегодня утвердил новые тарифы на пассажирские перевозки во Владимире....

Департамент цен и тарифов сегодня утвердил новые тарифы на пассажирские перевозки во Владимире. Так, с 10 февраля стоимость перевоза багажа в пределах территории города составил 28 рублей за 1 место, а при оплате картой – 26 рублей.Напомним, стоимость проезда на автобусе и троллейбусе также вырастет до 28 рублей, но при оплате безналом, два рубля можно будет сэкономить.ФОТО:https://pixabay.com/ru/