Работы по возведению объекта продолжаются.

Во Владимире несмотря на сложности продолжается строительство «Рпенского проезда». В этом году на возведение дороги выделили 600 млн рублей.Как сообщает официальная группа нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», в настоящий момент производятся работы по погружению буронабивных свай в тело автомагистрали для укрепления основания. Из 2631 забито уже 1453. Происходит инъектирование грунта в охранной зоне ЛЭП, переустройство коммуникаций, строительство двух подпорных стен из пяти. Одна выполнена на 60%, вторая - на 50%.«По мосту на правом берегу реки Рпень буронабивные сваи, ростверки и стойки выполнены на 60%», - резюмировали дорожники.Напомним, что ранее врио губернатора Александр Авдеев Исполняющий обязанности директора компании-подрядчика Антон Фомин , что проектно-сметная документация разработана некорректно. В связи с этим «ДСУ-3» пришлось заново проходить госэкспертизу.Новая дорога будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира.