По неподтверждённой информации, водителя поймали на улице Подбельского. Он был пьян.
Во Владимире на улице Большой Московской «Ока» сбила женщину с ребёнком. Виновник скрылся с места ДТП.
Снимки и видео с места происшествия появились сегодня
«Машина на большой скорости пронеслась по тротуару, задела детские санки и сбила мать. После этого легковушка врезалась в стену монастыря и уехала в сторону Золотых ворот», - рассказывают очевидцы.
Известно, что малыш не пострадал. На месте оперативно прибыли сотрудники полиции.
По неподтверждённой информации, водителя поймали на улице Подбельского. Он был пьян.
Подробности произошедшего устанавливаются.