По неподтверждённой информации, водителя поймали на улице Подбельского. Он был пьян.

Во Владимире на улице Большой Московской «Ока» сбила женщину с ребёнком. Виновник скрылся с места ДТП.Снимки и видео с места происшествия появились сегодня«Машина на большой скорости пронеслась по тротуару, задела детские санки и сбила мать. После этого легковушка врезалась в стену монастыря и уехала в сторону Золотых ворот», - рассказывают очевидцы.Известно, что малыш не пострадал. На месте оперативно прибыли сотрудники полиции.По неподтверждённой информации, водителя поймали на улице Подбельского. Он был пьян.Подробности произошедшего устанавливаются.