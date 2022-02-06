Из будущего перенесемся в прошлое. В Коврове прошла необычная историческая реконструкция. Её...

Из будущего перенесемся в прошлое. В Коврове прошла необычная историческая реконструкция. Её посвятили оттепели 60-ых. Подробнее - Мария ПлатанюкСловно рейс в прошлое. Ретро-автобус останавливается на площади возле Дома культуры имени Ленина. Из громкоговорителей звучит музыка, по улице курсируют советские авто, на углу предлагают горячие пирожки с повидлом и леденцы на палочке. Не эпизоды кинофильма, а очень "тёплая" реконструкция в заснеженном городе оружейников. Авторы идеи проект так и назвали "Ковров зимний".Ностальгическую реконструкцию ковровчане посвятили 60-ым годам прошлого века. Аутентичность в каждой детали. "Эстетика" 60-ых в советских вывесках, одежде, фрагментах воссозданных уличных сцен. Здесь и народные дружинники, и заводчане, и даже уличные музыканты.Сесть в "машину времени" мог любой желающий. Дополнив своими искренними эмоциями "портрет эпохи". Организовали реконструкцию "Ковров зимний" участники патриотического проекта "Наследники Победы" под руководством Сергея Мостового и дирекция ДК имени Ленина. Участниками путешествия в век двадцатый стали полсотни человек. Приехали реконструкторы из Владимира, Москвы, Липецка, рассказывает Наталья Баранкова. В "Коврове зимнем" она воплотила образ певицы. Наталья Баранкова, участница реконструкции: “Мне удалось немножко поговорить со зрителями нашей реконструкции. И было очень приятно слышать. Некоторые говорили, что они специально привели своих детей. Я поговорила с теми, чья молодость пришлась на тот период. И они с радостью, с блестящими глазами нас благодарили. Говорили, то так и было”.Десятки и сотни снимков , сделанных в "Коврове зимнем"- те самые кадры. С ноткой ностальгии. По времени, которое, несмотря на сложности, оказалось очень искренним. И в даже в категории "прошлое"- настоящим.Мария Платанюк, "Вести-Владимир".