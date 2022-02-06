Ремонт усадьбы идет полным ходом.

В предыдущем году организацией «Владимирреставрация» был проведен монтаж межэтажных перекрытий, лестниц, теплового пункта. Скоро будет готова и кровля усадьбы XIX века. В дальнейшем работники усилят фундамент дома и склоны оврага.До 2024-го года из областного бюджета на реставрацию памятника архитектуры планируется направить 315 миллионов рублей. Общий объем необходимых средств — более 630 миллионов.Исторический объект состоит из множества построек: главный жилой дом, конюшня, несколько флигелей, хозяйственные помещения. Сам особняк был построен из камня и состоял из трех этажей.