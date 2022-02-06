Вирусолог Анатолий Альтштейн озвучил будущее человечества без ковида.

Вирусолог Анатолий Альтштейн озвучил будущее человечества без ковида.Эксперт заявил, что эпидемия пойдет вниз. По его словам, после завершения пандемии COVID-19 может практически полностью исчезнуть. Он добавил, что "проиммунизированных" людейстановится все больше.Альтштейн указал на то, что производство вакцин идет полным ходом. Все этоделает перспективы распространения коронавируса в мире весьма туманными, поскольку охватэпидемией будет постепенно снижаться. Медик отметил, что сейчас в России наблюдается нарастание эпидемии.При этом вирусолог заявил, что "это долго непродлится". Во всяком случае, если судить по примеру других стран. Он заверил, что уже в ближайшее время эпидемия пойдетвниз. Несмотря на это, ученые еще долго будут изучать ковид.К врачам стоит обратиться, если человека беспокоит одышка, температура тела держитсявыше отметки в 38 градусов, есть сонливость, апатия и головокружение, симптомы обезвоживания, а сатурация легких – ниже 94%. Как писали "Дни.ру", за минувшие суткиболее 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.