Сегодня камера на смартфонах позволяет получить не только картинки высокого разрешения. Режиссеры...

Сегодня камера на смартфонах позволяет получить не только картинки высокого разрешения. Режиссеры снимают полнометражные фильмы. Мировые бренды заказывают рекламные съемки, репортеры выходят на связь с мобильного из горячих точек. А в социальных сетях популярна новая профессия "Контент-мейкер". Чем он занимается и как сделать снимки, которые соберут много лайков - расскажем в нашем репортаже.У Ольги Ларюковой нет опыта съемки на серьезную фотокамеру. Но девушка - профессиональный живописец. В искусстве фотографии ей помогает художественное видение. Свет, цвет, форма, композиция - одинаково важны и в натюрмортах, и в мобильной фотоохоте.Ольга Ларюкова, художник: «Очень важно работать со светом. У нас источник света из окна. И, соответственно, я смотрю через камеру телефона, каким образом кадр выстроить, композицию. И как у меня свет на фотографии получается. И делаю всегда несколько кадров. Кадры издалека, вблизи»Сергей Шалаев - фотограф с десятилетним стажем. Но, по его словам, сегодня у фотографии мобильной больше возможностей. Поэтому он планирует купить видеокамеру.Сергей Шалаев, фотограф: «Ну я думаю, пару лет еще точно продержится фотик. Но сейчас телефоны, конечно, сильно вперед ушли Но видеокамеры, я думаю, будут долго существовать. И кино будут снимать на них».Снимки по качеству не уступают снятым на профессиональную технику. А во многом даже выигрывают. Фото не нужно ждать целую вечность , просто передав по "блютусу". Искусственный интеллект сам выполняет цветокоррекцию. И даже выравнивает цвет лица.Ульяна Медведева, модель: «Они больше ловят момент, чем та же фотопленка, например. Плюс, фотографии на телефон получаются более живыми и естественными. А сейчас натуральность входит в моду»Кроме того, большая видеокамера часто отталкивает и внушает беспокойство. Хотя моделям профессиональным всё нипочем.Алена Русакова, модель: «Я считаю, это абсолютно неважно, на что придется. Как правило, вся сила в руках, а не в фотоаппарате и телефоне».Мобильная съемка - не просто развлечение. Телефон используют для фильмов, музыкальных видео. Например, клип Леди Гаги на песню "Stupid love - глупая любовь" - съёмка смартфоном."Беспокойный ум" - один из первых полнометражных "мобильных" фильмов режиссера Рики Фосхайма. В 2014 это был эксперимент. Конечно, тяжелую технику носить не нужно.. Но есть одно "но". На морозе телефоны быстро разряжаются. Поэтому менять аналог видеокамеры приходилось часто.Сейчас мобильная фотография особенно популярна для бизнес-страниц в Инстаграм. За контент, а проще- наполнение- отвечает специальный человек. Новая цифровая профессия. Контент-менеджер ищет моделей, стилистов, фотостудии и даже реквизит.Ольга Ларюкова, художник: «Для сайта профессиональная съемка все также актуальна. А для инстаграма стала актуальной, потому что изначально Инстаграм - соцсеть , где мы делились фотокарточками с телефона. Я шел, увидел котика. Вот моя мама, вот моя семья.Сейчас это превратилось в бизнес-площадку».А для персональных страничек в моде "Лайф-стайл" - блог с живыми, но художественными фотоснимками. Сделать их несложно. Достаточно привычных предметов , фантазии. И чувства прекрасного.Ольга Ларюкова, художник: «И обязательно смотрю через камеру телефона. Потому что взгляд искажает, как мы это видим. Это мы можем видеть красиво, а в камере это может выглядеть очень странно. И мы как бы немножко синхронизируемся».Кстати, телевидение идёт в ногу со временем. Этот репортаж "Вестей" целиком снят на телефон. Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.