Как сообщают в центре ФОБОС, в регионе будет преобладать облачная погода, пройдут осадки в...

Как сообщают в центре ФОБОС, в регионе будет преобладать облачная погода, пройдут осадки в смешанной фазе, местами возможна гололедица, а температурный фон в дневные часы будет находиться в зоне оттепельных значений. Пик потепления придётся на вторник, когда дневные максимумы достигнут +2…+3°, и осадки местами будут переходить в дожди.Минусовые значения вернутся ближе к выходным.ФОТО:https://pixabay.com/ru/