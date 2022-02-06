Для волейбола пляжного и зимнего используют один и тот же мяч. Только площадка покрыта снегом. Во...

Для волейбола пляжного и зимнего используют один и тот же мяч. Только площадка покрыта снегом. Во Владимире впервые прошли соревнования по снежному волейболу. В нем приняли участие 8 команд региона.Правила такие же, как у обычного волейбола. А вот обувь должна быть надежная - чтобы не скользить. В игре - две команды по три человека. Это правило, утвержденное Европейской конфедерацией волейбола.Борьба за первые места была нешуточная - около четырех часов. Да и погода в этот день, по словам ребят, располагала для игр на свежем воздухе. Организаторы - женская волейбольная команда "Альянс". Площадку спортсменам предоставила дирекция Торпедо. Турнир по "снежке" - планируют проводить каждый год. И следующие соревнования пройдут в марте.