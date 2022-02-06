Порывы южного ветра достигнут 4-8 метров в секунду.

Во Владимирской области на следующей неделе ожидается потепление до +1 градуса Цельсия. С понедельника синоптики прогнозируют -2 днём и -9 ночью. Утром 8 февраля столбик термометра поднимется до плюсовых температур.Новая семидневка начнётся со снегопадов, во вторник передают снег с дождём, а также переменную облачность.Порывы южного ветра достигнут 4-8 метров в секунду.Атмосферное давление составит до 742-743 миллиметров ртутного столба. Серьёзного ухудшения погодных условий не предвидится.