По данным департамента ЖХК Владимирской области, для профилактики нештатных ситуаций с...

По данным департамента ЖХК Владимирской области, для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10кВ, производится дополнительная расчистка просек.За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 6 февраля, в регионе расчищено 3,41 гектара просек.На утро 6 февраля перебои с электроснабжением населённых пунктов региона не фиксировались.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.ФОТО: https://pixabay.com/ru