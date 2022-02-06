По данным департамента ЖХК Владимирской области, для профилактики нештатных ситуаций с...
По данным департамента ЖХК Владимирской области, для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10кВ, производится дополнительная расчистка просек.
За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 6 февраля, в регионе расчищено 3,41 гектара просек.
На утро 6 февраля перебои с электроснабжением населённых пунктов региона не фиксировались.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.
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