Список мест, разрешенных для купания, планируется расширить.

Как сообщает главное управление МЧС по владимирской области, на территории Владимирской области расширят список водных объектов, пригодных для купания.Информация поступила после подведения итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС по Центральному федеральному округу. Заявление дал вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига. Пока что количество водоемов политик не обозначил. Также в планах увеличить число передвижных спасательных постов.