В Камешковском районе 5 февраля произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля погиб после лобового столкновения с грузовиком. Трагедия произошла в 13:15 на 17-ом километре трассы ..

В Камешковском районе 5 февраля произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля погиб после лобового столкновения с грузовиком.Трагедия произошла в 13:15 на 17-ом километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» вблизи деревни Новая Быковка. Иномарка двигалась в сторону Нижнего Новгорода. Машина выехала на встречку, где её протаранил MAN.По информации УМВД по Владимирской области, что автомобилями управляли водители 1980 года рождения. В результате ДТП владелец китайской легковушки HAVAL получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии. Второй автомобилист остался жив. После оказания медицинской помощи его отправили на амбулаторное лечение.