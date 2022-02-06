Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвержден у 1658 человек.

Во Владимирской области на 5 февраля выявлено 1 658 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 916 человек. Ещё 197 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 133 - в Ковровском, 23 - в Петушинском, 64 - в Кольчугинском, 68 - в Александровском, 31 - в Юрьев-Польском, 48 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Судогодском, 29 - в Собинском, 4 - в Радужном, 76 - в Киржачском, 21 - в Камешковском, 5 - в Гороховецком, 8 - в Меленковском, 8 - в Вязниковском, 18 - в Суздольском. Никто не заболел короновирусом в Меленковском и в Селивановском.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 97 029 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 25 269 - во Владимире, 10418 - в Гусь-Хрустальном районе, 10203 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.