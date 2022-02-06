На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1658 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1658 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
916 - во Владимире;
197 - в Муромском районе;
133 - в Ковровском районе;
76 - в Киржачском районе;
68 - в Александровском районе;
64 - в Кольчугинском районе;
48 - в Гусь-Хрустальном районе;
31 - в Юрьев-Польском районе;
29 - в Собинском районе;
23 - в Петушинском районе;
21 - в Камешковском районе;
18 - в Суздальском районе;
17 - в Судогодском районе;
8 - в Вязниковском районе;
5 - в Гороховецком районе;
4 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 97 029 случаев заболевания