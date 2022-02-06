На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1658 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1658 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:916 - во Владимире;197 - в Муромском районе;133 - в Ковровском районе;76 - в Киржачском районе;68 - в Александровском районе;64 - в Кольчугинском районе;48 - в Гусь-Хрустальном районе;31 - в Юрьев-Польском районе;29 - в Собинском районе;23 - в Петушинском районе;21 - в Камешковском районе;18 - в Суздальском районе;17 - в Судогодском районе;8 - в Вязниковском районе;5 - в Гороховецком районе;4 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 97 029 случаев заболевания