Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о большом количестве обращений граждан, которые сталкиваются с мошенничеством при покупке имущества. Он предложил меры по защите добросовестных приобретателей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о большом количестве обращений граждан, которые сталкиваются с мошенничеством при покупке имущества. Он предложил меры по защите добросовестных приобретателей.Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей, отметил Володин. Нечестный продавец замалчивает тот факт, что транспортное средство находится в залоге, и если бывший владелец перестает выплачивать долг, автомобиль могут забрать, пояснил спикер.Он напомнил, что сегодня действует добровольный порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Информация не вносится в ПТС и не передаются ГИБДД.Покупатель не может знать, что приобретает автомобиль, который у него могут забрать."Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство. По аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью", – написал Володин в своем .Спикер спросил подписчиков своего канала, сталкивались ли они с мошенничеством при покупке имущества, какие способы решения проблем они считают эффективными и нужно ли инициировать внесение законодательных изменений в этой части.