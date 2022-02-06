Глава региона рассказал о значимых мероприятиях, которые прошли на этой неделе, а также ответил на...

Глава региона рассказал о значимых мероприятиях, которые прошли на этой неделе, а также ответил на вопросы жителей области. В числе первых вопросов - дорожная обстановка в микрорайоне Юрьевец. Жители вынуждены ежедневно стоять в пробках.По словам губернатора, в этом году будут вестись работы над изменениями генерального плана и проектированием "дорожных коридоров" для поэтапного решения проблемы.Поступил вопрос и о назначении главы Кольчугинского района. По словам Александра Авдеева, конкурс на должность уже объявлен и к концу февраля в районе должен появиться новый руководитель на постоянной основе.Жителей области также волнуют и необорудованные контейнерные площадки на территории региона. В ответ на несколько обращений губернатор заявил, что весной из бюджета выделят около 100 миллионов рублей на полноценные контейнерные площадки, которые будут оборудованы по всей области.Ещё один наболевший вопрос - котельная в Муроме. Напомним, несколькими неделями ранее сотни жителей остались без тепла из-за рухнувшей крыши котельной. Жители интересуются, планируют ли власти строить новую? Ответ - да. В этом году модернизация сетей теплоснабжения по региону в целом стоит в первоочерёдных задачах.