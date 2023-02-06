Елена Воробей рассказала о вкусном вечере.

Елена Воробей рассказала о вкусном вечере.В личной жизни Елена Воробей потерпела немало неудач. У нее были далеко не одни романтические отношения, которые заканчивались плачевно. Артистка не раз намекала на свадьбу с тем или иным мужчиной, демонстрируя кольцо на безымянном пальце. Но, судя по информации в Сети, 55-летняя юмористка до сих пор не замужем.Недавно Воробей прилюдно призналась, что ей особенно дорог 37-летний боксер Дмитрий Кудряшов по прозвищу Русская кувалда. Она встретилась с мужичиной на светском мероприятии и сфотографировалась с ним. Артистка опубликовала снимок в популярной соцсети.Елена также дала понять, что испытывает нежные чувства к боксеру. "Рядом с таким сильным мужчиной забываешь о защите. Спасибо за вкусный вечер и прекрасную компанию, Дмитрий", – написала Воробей, словно облизала с ног до головы мужчину с внушительной растительностью на лице.Поклонники отметили, что Елена Воробей, стоя рядом с этим мужчиной, находится будто за каменной стеной. "Леночка, тебя прям на боксеров тянет магнитом", – отметила в разделе "Комментарии" под публикацией артистки абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.