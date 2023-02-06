Александр Авдеев сообщил об открытии первого медицинского ВУЗа во Владимире на 100 бюджетных...

Александр Авдеев сообщил об открытии первого медицинского ВУЗа во Владимире на 100 бюджетных мест.По плану это произойдет уже в сентябре 2023-го года.Губернатор Владимирской области побывал в здании на Октябрьском проспекте (дом 3), где и создается филиал ПИМУ. Как сообщается, работы ведутся в соответствии с графиком.«Помещение готовят к ремонту. Корпус освобождают от строительного мусора. В ближайшее время подрядчик приступит к отделке...» - рассказал Александр Авдеев.Известно, что университет рассчитан на 100 бюджетных мест. В стенах отремонтированного корпуса будут готовить врачей по «Лечебному делу». Предполагается открыть и ординатуру по самым востребованным специальностям.Напомним, в июне 2022 года официально сообщалось, что в системе здравоохранения Владимирской области не хватает 900 врачей, а также около 1,5 тыс. фельдшеров, медсестер и лаборантов.Фото: pxfuel.com