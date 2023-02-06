Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проверил ход создания учебного корпуса филиала медицинского университета ПИМУ во Владимире на Октябрьском проспекте, д. 3. По словам главы

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проверил ход создания учебного корпуса филиала медицинского университета ПИМУ во Владимире на Октябрьском проспекте, д. 3. По словам главы региона, работы идут по графику, строители работают даже в выходные, а в сентябре 2023 университет сможет принять первых студентов: Объем работ по созданию учебного корпуса на Октябрьском проспекте, д. 3 большой.