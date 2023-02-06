Динамика цен по городам.

Динамика цен по городам.Отечественный рынок недвижимости в 2023 году постепенно приходит в порядок после негативного воздействия мировой экономической нестабильности, вызванной геополитическими изменениями, а до этого – пандемией коронавируса. На данный момент цены на квартиры в разных городах России скачут в диапазоне пяти процентов.При этом специалистам удалось выяснить, сколько в среднем стоит квартира в России. Цена недвижимости не превышает шести миллионов рублей. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на исследование компании "Мир квартир".По данным экспертов в сфере недвижимости, средняя цена на жилье в нашей стране установилась на отметке 5,85 миллионов рублей. Кроме того, аналитики федерального портала выяснили, что за месяц квартиры в России потеряли в стоимости 0,2%.Что касается стоимости квартир в новостройках, то за месяц изменений не произошло. Сегодня в России можно приобрести данный вид недвижимости в среднем почти за 110 тысяч рублей за квадратный метр, уточняет . Конечно, по отдельным городам ситуация отличается.Особенно заметно недвижимость подешевела в Сочи. На главном курорте страны квартиры потеряли в цене более пяти процентов. Почти на столько же можно сэкономить теперь в Волжском. Замыкает тройку лидеров Севастополь с отрицательной динамикой цен на жилье 4,3%.Москва потеряла по стоимости квартир всего 1,2%. А вот в Якутске, Новокузнецке и Томске недвижимость, наоборот, подорожала. Там квартиры можно приобрести с наценкой 4,1, 3,7 и 3,4 процента, соответственно.