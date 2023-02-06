Иностранный язык доступен каждому.

Иностранный язык доступен каждому.К сожалению, изучение иностранного языка частоассоциируется у многих с тяжелой и неприятной работой, многочасовой зубрежкой,выполнением скучных упражнений и психологическим дискомфортом. Но освоениенового навыка не обязано быть наказанием! О том, как заговорить на английскомлегко и с удовольствием, "Дни.ру" рассказала Наталия Тутанцева — опытный преподаватель школы ВКС (стаж более 20 лет),эксперт по программам подготовки к кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ.Без чего обучение невозможноКонечно, пословица "Без труда не выловишь рыбкуиз пруда" справедлива, но следует добавить: без радости от процесса никакуюрыбку ловить не захочется.Дисциплины и решимости хватит на день, месяц,полгода: потом любые занятия будут заброшены, если человеку нужно совершать надсобой усилие, чтобы к ним приступить. Поэтому секрет успешного изученияиностранного языка — в том, чтобы вам было весело и интересно.Как найти метод, подходящийименно вамЯзык – предельно естественный инструмент длялюдей в отличие, скажем, от математики или физики. Речью как способом коммуникации пользуются абсолютно все с младенчества.Следовательно, лучший способ освоить язык — это начать применять его вмаксимально органичной для себя среде.Иными словами, если вы любите кино — смотрителюбимые фильмы на языке оригинала. Субтитры помогут, но только не переведенные. Если вы развернуты к творчеству, почему бы не записаться на курсы рисования или другие мастер-классы онлайн на английском языке. Главное — начать, а багаж знаний пополнится самсобой, если к цели изучения языка добавится живой, личный интерес.Как сделать английскийчастью повседневностиПоказатель свободного владения языком —способность думать на нем. Не ограничивайтесь часами, отведенными для занятий.Например, отправляясь на шопинг, поиграйте вигру с самим собой: представьте, что посещаемые магазины находятся за границей.Вспомните, как называются по-английски вещи, которые вы покупаете.Сформулируйте, что нужно спросить у продавца. Если каких-то лексических единицне хватает — прямо на месте поможет встроенный в телефон словарь. Что касаетсяправильности построения предложений, можно потом свериться со своим учителем,но главное — не отсутствие ошибок, а способность выразить мысль!Будьте активны, проявляйте любопытство, делайте язык частью того, что вылюбите — и эффект не заставит себя ждать!