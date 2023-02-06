Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram рассказал о том, что еще двое жителей региона, участвующих в СВО, были освобождены из плена. Не уточняется, речь идет о

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram рассказал о том, что еще двое жителей региона, участвующих в СВО, были освобождены из плена. Не уточняется, речь идет о мобилизованных или добровольцах, но, по словам Авдеева, все освобожденные скоро вернутся во Владимирскую область. Ранее губернатор уже рассказывал о шести жителях региона, которых удалось освободить из плена.