В 2022 году в столице появилось свыше 166 тысяч малых и средних предприятий, из них 12 тысяч открылось при поддержке ГБУ Малый бизнес Москвы.

В 2022 году в столице появилось свыше 166 тысяч малых и средних предприятий, из них 12 тысяч открылось при поддержке ГБУ "Малый бизнес Москвы".10 программ поддержкиПакет антикризисных мер по поддержке бизнеса Москва утвердила весной прошлого года. В него вошло 20 видов поддержки.Для малого и среднего предпринимательства специалисты разработали 10 программ. Столица предоставила таким предприятиям субсидии, гранты на создание новых точек общепита и импортозамещающих производств, лизинг или покупку оборудования.Самой популярной мерой поддержки для малого и среднего бизнеса стали льготные кредиты. Их получили более семи тысяч компаний и свыше 100 начинающих предпринимателей, а общая сумма выданных средств составила 841 миллион рублей, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.По итогам 2022 года на малый и средний бизнес пришлось 85% зарегистрированных в столице компаний. Больше всего новых предприятий открылись в сфере онлайн-торговли. С помощью города свое дело в этой отрасли начали свыше 2,4 тысячи человек.При поддержке Москвы открылось 325 предприятий в сфере автомобильных перевозок, 262 компании в индустрии красоты и 205 организаций в IT-отрасли. Популярностью пользуются и службы такси: за 2022 года в столице появилось 497 таких компаний.Музей, кафе и СМИВ том числе благодаря столичным мерам поддержки в городе действует уникальный музей "Прогулки в темноте". Часть экспозиции погружена в полную темноту, а гидами там работают незрячие и слабослышащие люди. Обстановка музея позволяет посетителям испытать совершенно новые ощущения и узнать о себе много нового.В 2020 и 2021 годах Москвы выделила субсидии на развитие музея, рассказала в беседе с "Дни.ру" директор учреждения Элизабет Радюк."В те годы ситуация с коронавирусной инфекций была крайне сложной. У нас не было экскурсий и выручки. Поддержка столицы сильно нам помогла", – поделилась она.Радюк выразила надежду на продолжение городской поддержки. Теперь в музее планирует получить грант на открытие собственного СМИ.В прошлом году директор музея и ее команда получили еще один грант от столицы. С его помощью они открыли кафе на Арбате. Город возместил им все потраченные средства – около двух миллионов рублей.По словам Радюк, финансовой поддержкой помощь от столицы не ограничивается."В прошлом году мы выиграли конкурс на упаковку социальной франшизы. Нам рассчитали бизнес-модель, в том числе для работы на региональных площадках, создали презентацию, лендинг для продажи франшизы и многое другое. Со всем этим бесплатно помог город", – поделилась спикер.Поддержка бизнеса как приоритетПомощь от города получают не только компании и индивидуальные предприниматели из сферы услуг, но и промышленные предприятия. Инвесторам, строящим нежилые объекты, одобрены льготные кредиты на сумму более 214 миллиардов рублей, в своем телеграм-канале Сергей Собянин."Ставка по льготным инвестиционным кредитам снижена с 9% до 3%, а максимальный размер увеличен с 1 до 3 млрд рублей", – подчеркнул градоначальник.В 2022 года Москва на поддержку бизнеса свыше 30 миллиардов рублей. В том числе благодаря этому количество малых и средних предприятий в столице продолжает расти – на сегодняшний день их уже более 820 тысяч.Программа поддержки бизнеса . Столица будет помогать создавать и развивать импортозамещающие и инновационные производства, выдавать льготные кредиты и прочее. Средства на это предусмотрены в городском бюджете на 2023 год.