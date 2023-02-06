Виновника, который выпускал автомобили на линию, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ковровская ЦРБ допускала к работе неисправные машины скорой помощи. Об этом сообщает городская прокуратура.У нескольких неотложек, которые перевозили пациентов, подтекало масло и тосол, не работали световые приборы, отсутствовали стабилизаторы поперечной устойчивости, выявлено повреждение и износ шин, а также неисправности антиблокировочной системы. После прокурорской проверки станция СМП отремонтировала три кареты скорой помощи. Ещё одна машина временно снята с эксплуатации.Виновника, который выпускал автомобили на линию, привлекли к дисциплинарной ответственности.