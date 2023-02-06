Главе города внесено представление.

Мэрию Владимира наказали за нарушение сроков «гаражной амнистии». Об этом рассказали в областной прокуратуре.В горадминистрацию поступил ряд заявлений о выделении участков. По закону согласование предоставления земли должно занимать не более 30 дней. По восьми объектам сроки оказались нарушены.Главе города внесено представление. На начальника отдела землепользования возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого виновному назначено наказание. Суть санкций, применённых к чиновнику, не уточняется.