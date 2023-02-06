Преступники используют специальные программы для подмены номера телефона на официальные номера СК.

Жителей Владимирской области предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты звонят от имени следователей и просят перечислить деньги на указанный ими счёт, чтобы избежать хищения средств. На практике все происходит наоборот.Пресс-служба регионального Следкома просит владимирцев быть бдительными и сообщать о таких звонках в полицию. Преступники используют специальные программы для подмены номера телефона на официальные номера СК.Аферисты предлагают установить на гаджет специальное приложение, оформить кредит, а в конце перечислить деньги на указанный ими счет. Мошенники заверяют, что после завершения «следственных действий» вся сумма будет возвращена. Нередко звонку лжесотрудника Следкома предшествует вызов от якобы сотрудника службы безопасности банка, который предупреждает о скором звонке из органов. Схемы могут отличаться, но цель одна - выманить сбережения жертвы.Следком предупреждает, что сотрудники ведомства никогда не будут звонить с такими просьбами. Круглосуточный телефон доверия Следственного комитета: 8-915-790-22-65. По нему вы можете проверить информацию о звонящих и убедиться, что вас беспокоят псевдоследователи.