Народные приметы на 7 февраля 2023 года: почему нельзя делать комплименты в Григорьев...
Народные приметы на 7 февраля 2023 года: почему нельзя делать комплименты в Григорьев день.
Православные в этот день вспоминают Григория Богослова, близкого друга и сподвижника Василия Великого. В народе 7 февраля называли Григорьевым днём и верили, что святой должен "весну не упустить и солнышко на крышу посадить".
Весь праздничный день стараются творить добрые дела, но не хвалиться ими, иначе не будут зачтены. Мужчины дарят женщинам цветы, чтобы сделать их счастливее. Те, чья работа связана с торговлей, весь день в кармане носят кусочек сахара, чтобы дела шли хорошо, было много покупателей, прибыль росла. Прежде чем что-то сказать в праздник, нужно хорошо это обдумать – сказанное быстро сбывается.
Григорий Богослов помогает тем, у кого в работе возникли проблемы, кто застрял на карьерной лестнице, кто не может найти общий язык с начальством и коллективом и кому предстоит серьезный разговор с руководством.
Чего нельзя делать 7 февраля:
Не делайте комплиментов женщинам — можно ненамеренно их сглазить. Если кто-то делает Вам комплимент — держите в кармане или за спиной кукиш, чтобы нейтрализовать сглаз.
Мужчины не должны приходить в этот день домой с пустыми руками, иначе, по приметам, в семье может начаться голод. Нужно принести хотя бы хлеба.
Не следует рассказывать о своих добрых делах, о благотворительности — удача оставит хвастуна. Также не стоит устраивать презентаций и отчетов о проделанной работе.
На Григория не рекомендуют устраивать физические манипуляции с телом — это касается и грубых прикосновений, например, драки, так и приятных типа массажа. На пользу организму это не пойдет, предупреждают предки.
7 февраля не стригут волосы и ногти — к проблемам.
Не стоит плевать себе под ноги — пути не будет.
Народные приметы:
если до полудня тепло, то так же будет в первой половине следующей зимы;
если снежно – зима в следующем году будет поздней;
если синицы поют – февраль будет морозным;
сороки собрались на нижних ветках – к ветреному дню;
мерцание звезд предвещает мороз с вьюгой;
кошки спят с закрытыми мордочками – похолодает;
кошки спят животом кверху – потеплеет;
разлили молоко – будет неожиданная радость.
Фото: https://www.pxfuel.com/