Народные приметы на 7 февраля 2023 года: почему нельзя делать комплименты в Григорьев...

Народные приметы на 7 февраля 2023 года: почему нельзя делать комплименты в Григорьев день.Православные в этот день вспоминают Григория Богослова, близкого друга и сподвижника Василия Великого. В народе 7 февраля называли Григорьевым днём и верили, что святой должен "весну не упустить и солнышко на крышу посадить".Весь праздничный день стараются творить добрые дела, но не хвалиться ими, иначе не будут зачтены. Мужчины дарят женщинам цветы, чтобы сделать их счастливее. Те, чья работа связана с торговлей, весь день в кармане носят кусочек сахара, чтобы дела шли хорошо, было много покупателей, прибыль росла. Прежде чем что-то сказать в праздник, нужно хорошо это обдумать – сказанное быстро сбывается.Григорий Богослов помогает тем, у кого в работе возникли проблемы, кто застрял на карьерной лестнице, кто не может найти общий язык с начальством и коллективом и кому предстоит серьезный разговор с руководством.Чего нельзя делать 7 февраля:Не делайте комплиментов женщинам — можно ненамеренно их сглазить. Если кто-то делает Вам комплимент — держите в кармане или за спиной кукиш, чтобы нейтрализовать сглаз.Мужчины не должны приходить в этот день домой с пустыми руками, иначе, по приметам, в семье может начаться голод. Нужно принести хотя бы хлеба.Не следует рассказывать о своих добрых делах, о благотворительности — удача оставит хвастуна. Также не стоит устраивать презентаций и отчетов о проделанной работе.На Григория не рекомендуют устраивать физические манипуляции с телом — это касается и грубых прикосновений, например, драки, так и приятных типа массажа. На пользу организму это не пойдет, предупреждают предки.7 февраля не стригут волосы и ногти — к проблемам.Не стоит плевать себе под ноги — пути не будет.Народные приметы:если до полудня тепло, то так же будет в первой половине следующей зимы;если снежно – зима в следующем году будет поздней;если синицы поют – февраль будет морозным;сороки собрались на нижних ветках – к ветреному дню;мерцание звезд предвещает мороз с вьюгой;кошки спят с закрытыми мордочками – похолодает;кошки спят животом кверху – потеплеет;разлили молоко – будет неожиданная радость.Фото: https://www.pxfuel.com/