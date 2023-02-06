Специалисты рассказали, что частое употребление орехов способствует снижению риска ухудшения когнитивных способностей. Отмечается, что полезно употреблять ореховую смесь, состоящую из ..

Специалисты рассказали, что частое употребление орехов способствует снижению риска ухудшения когнитивных способностей. Отмечается, что полезно употреблять ореховую смесь, состоящую из миндаля, фундука, бразильских и грецких орехов.В них содержится множество ненасыщенных жирных кислот, сообщает . Также ученые заметили, что орехи способствуют снижению уровня холестерина в крови.