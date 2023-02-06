6 февраля – международный день борьбы с женским обрезанием.

6 февраля – международный день борьбы с женским обрезанием.Трудно поверить, что сейчас, в 2023 году, когда за несколько часов можно перелететь половину земного шара, купить путевку в космос или примерить NTF-наряд, в ряде стран, как и в ряде регионов России, подобное зверство до сих пор распространено.Наверняка, каждый из нас слышал о скандале, который разразился в столице России в 2018 году, когда журналисты обнаружили клинику, которая предлагала искалечить любую девочку, чьи родители уверены, что это – непреложный религиозный или ритуальный мотив. За сумму в 50 тысяч рублей врачи были согласны провести клиторэктомию: операцию по удалению чувствительной кожи, навсегда оставляющую пациенток инвалидами.Каждая из подвергшихся процедуре женского обрезания полностью теряет чувствительность, впадает в депрессию, а нередко испытывает проблемы со справлением нужды, возникающими нагноениями и инфекциями. И, пусть на сайте клиники было указано, что калечащая процедура проводится под анастезией, во многих региона и странах ее делают "наживую".Например, в Дагестане женское обрезание проводится до сих пор и делается, как утверждают многие, подпольно, на дому у знакомой, куда ничего не подозревающих малышек свозят со всего села. Отцы отправляют своих дочерей, а матери приводят их за руку. И никто не думает сопротивляться явно навязанному порядку вещей и думать о том, кто и зачем калечит их детей: женское обрезание до этого сделали матери этой девочки, а до этого – ее матери...В 2016 году в законодательстве России, казалось бы, наметились перемены: депутат Мария Максакова внесла на рассмотрение Госдумы внеслизаконопроект, который предлагал ввести уголовное наказание до десяти летлишения свободы за женское обрезание, совершенное по религиозныммотивам.Автор законопроекта тогда сказала, чтооправданием женского обрезания не могут служить "никакиесакральные культы", особенно в светском государстве, которым, на ее взгляд, является Россия. Но, увы, депутаты к законопроекту так не вернулись, а значит наказания тем, кто калечит девочек при помощи женского обрезания, так и не последует.Парадоксально, что после появления этого законопроекта российский муфтийСеверного Кавказа Исмаил Бердиевзаявил, что подобные меры необходимы, "чтобы разврата не было на Земле,чтобы сексуальность уменьшилась" и даже обмолвился, что поступить такследует с каждой представительницей слабого пола.В интервью, которое Мария Максакова затем дала экс-участнице "Дома-2" Алене Водонаевой, переквалифицировавшейся в журналиста и блогера, депутат выразила мнение о том, что "поправлять Бога не надо", ведь он создал человеческий организм единой сложной системой и даже врачи до сих пор не могут разобраться в том, что работают его системы."Как нужно не любить женщин, чтобы считать такое приемлемым? Как нужно нелюбить своего ребенка, чтобы допустить над ним подобноенадругательство?", "Делаете женщин калеками на всю жизнь. С самого детства. Против воли", "Нет слов, чтобы описать эту жестокость", – буквально взвыли от боли зрителиодного из документальных фильмов, посвященных этой кровавой бесчеловечной практике.В целом, по данным ООН около 200 миллионов женщин были искалечены такой "процедурой". В странах Африки почти 90% женщин старше 50 лет подверглись процедуре "инвалидизации". Да что там говорить, даже в США в 2017 году задержали врача, котораяна протяжении 12 летподпольно делала маленьким девочкам клиторэктомию – женское обрезание.И, пусть представителиДуховного управления мусульман РФ утверждают, чтоженское обрезание не относится к нормам ислама, а юристы утверждают, что такие операции на территории нашей страны незаконны, это не меняет положения дел. Ведь каждый день родители ведут своих дочерей и заставляют их лечь или под лезвие бритвы, или под ножницы, а затем слушают то, как их ребенок вопит от боли."Когда-нибудь здравый смысл восторжествует и это останется архаичной варварской традицией прошлого", – написал один из комментаторов под Youtube канала ROMB.