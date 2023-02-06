5 объективных причин назвал специалист.

5 объективных причин назвал специалист.Часто родители сталкиваются с тем, что учителя жалуются на прогулы детей в школе. Почему один предмет дети не могут себе позволить пропускать, а другой прогуливает большинство? На этот вопрос ответил тренер Детской академии , фитнес-тренер, учитель физической культуры Прокофьев Андрей.Раньше физкультура считалась одним из самых любимых уроков для школьников, а сейчас практически в каждом классе есть те, которые прекрасно проводят уроки на скамейке. Причин у учеников набирается масса: от забытой формы до неважного самочувствия. Но действительно ли это настоящие причины, а не отмазки?Причина №1. Скучные и однообразные урокиЗачастую школьные уроки сводятся к однообразным разминочным упражнениям, сдаче нормативов и однотипным играм. Ничего плохого в вышеперечисленном нет, если бы не одно "но".Как правило, разминку проводят сами ученики, не уделяя должного внимания качеству и разнообразию упражнений, за техникой никто не следит, поэтому весь процесс обесценивается и его эффективность сводится к нулю. Зачем выполнять то, что не принесет никакого результата и пользы?Причина №2. Проблема дифференцирования (индивидуального подхода)Начнем с того, что у каждого ребенка совершенно разная физиология, здоровье и подготовка. Кто-то тренируется дополнительно в спортивных секциях, а кто-то вспоминает о физической активности, когда дело доходит до нормативов. Поэтому выстраивать школьные тренировки, опираясь на среднестатистический уровень детей, некорректно.Пытаясь передать свой профессиональный опыт, тренера дают детям нагрузку, которая может нанести вред здоровью ребенка. Часто для того, чтобы эмоционально воздействовать на ребенка используются жесткие рамки, повышение голоса – все эти моменты лишь отпугнут ребенка от занятий физической культурой и сформируют у него негативные установки.Причина №3. Прогулы из-за спортивных секцийСейчас стало очень модным отдавать своего ребенка на большое количество секций: рисование, пение, робототехника, бассейн, футбол, хоккей, карате, гимнастика и др. Родители считают, что именно многообразие занятий будет влиять на всестороннее развитие ребенка. Тут важно отметить, что количество кружков не равно пользе и качеству, которое ребенок может получить. Детям сложно порой справиться с эмоциональной и физической загруженностью. Поэтому часто мы можем наблюдать за усталостью ребенка, за перегруженностью и высокой утомляемостью. И, конечно, ребенок, чтобы хоть где-то почувствовать вкус свободного времени и отдыха, может решить прогулять уроки.Причина №4. Отношения со сверстникамиШкольный возраст связан с ростом, эмоциональным всплеском, гормонами и изменениями во внешности и психике у детей. В данный период взросления есть наибольшая вероятность формирования неуверенности, комплексов по поводу внешности, тела, физических данных. Поэтому дабы не сталкиваться с осуждением, насмешками, буллингом со стороны сверстников, ребенок может просто избегать уроки физкультуры.Причина №5. Демотивация со стороны родителейХочешь правильно воспитать ребенка? Начни с себя.Отношение к жизни, ценности, привычки у детей формируются благодаря родителям. Поэтому неактивный образ жизни, плохие и вредные привычки формируют в сознании ребенка мнение о том, что спорт/здоровый образ жизни/физкультура не важны, что впоследствии приводит к прогулам уроков.Для того чтобы этого избежать, необходимо развивать вовлеченность к спорту у ребенка. Хорошим мотиватором будет пример одного из родителей.Мы рассмотрели часть привычек, из-за которых на самом деле дети могут прогуливать уроки физкультуры. Каждая дисциплина важна, поэтому в случае пропусков, необходимо поговорить с ребенком, понять мотивацию его действий, после чего построить план решения проблемы.