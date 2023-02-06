При въезде в город Ковров со стороны поселка Мелехово произошло ДТП с микроавтобусом. Об этом...

При въезде в город Ковров со стороны поселка Мелехово произошло ДТП с микроавтобусом.Об этом стало известно накануне (5-го февраля) в вечернее время (около 20:00). Очевидцы сообщают, что микроавтобус из-за заноса «зацепил» три автомобиля.Об увиденном ДТП корреспонденту ГТРК «Владимир» рассказал житель города Коврова — Александр Сулимов:- То, что я видел: из обочины «выдергивали» автомобиль «Рено Сандеро» (который перед этим «таскало» по дороге). Его начали выдергивать водитель «Форд фокуса», который двигался в направлении Мелехово. Он притормозил для того, чтобы дать возможность до конца «вытянуть» «Рено». Что произошло? Водитель рейсового автобуса начал притормаживать и его «развернуло» задней правой стороной. Так он и «догнал» автомобиль «Форд», а передней правой частью врезался в «2115», который двигался из Мелехово.Александр сообщил, что ДТП произошло примерно в 800 метрах от выезда из Коврова. И, увы, скорее всего это произошло из-за погодных условий.- Коммунальщики у нас, конечно, работают, но можно было бы и лучше! - поясняет Александр Сулимов. - Считаю, что нужно оперативнее реагировать, лучше посыпать дорогу.А другой свидетель ДТП — Ульяна Пивоварова считает, что было бы неплохо добавить освещение на этот участок дороги:- В причинах аварии будет разбираться ГИБДД. Освещения там действительно не хватает.Другие подробности массовой аварии уточняются.Фото очевидца ДТП — Александра Сулимова.