Виктория Дайнеко о самом сокровенном.

Виктория Дайнеко о самом сокровенном.Гостьей нового выпуска шоу "Злые языки", как сообщает , стала экс-финалистка "Фабрики Звезд" Виктория Дайнеко. В 2017 году она развелась с первым мужем, от которого родила дочь. С тех пор о личной жизни певицы было мало что известно.Но журналист не отчаиваются: вот их привлекло кольцо на тот самом пальце, после чего многие, потирая руки, стали писать о втором замужестве Дайнеко. Не устаревает тема и с беременностью, о которой считало своим долгом написать почти каждое издание о шоу-бизе.Поэтому, оказавшись на съемочной площадке шоу, Виктория Дайнеко призналась: ребенка она пока не ждет. Затем рассказавшая о беременности, приписываемой ей журналистами, Дайнеко показала живот Виктории Боне, чтобы доказать правдивость своих слов. В ответ экс-участница "Дома-2" посетовала, что стоит ей перед выходом в свет что-то съесть, живот сразу вываливается и СМИ тоже взрываются предположениями о растущем внутри малыше.Что же до личной жизни – Виктория Дайнеко все же выдала немного информации. Избранник ее работает геологом, познакомились они в социальных сетях, где Виктория проявила активность первой. Как давно они вместе, артистка тоже не озвучила. Сказала лишь, что кольцо на пальце не обручальное, а астрологическое."Не у всех сразу живот растёт как бы","Показала живот и не беременна?", – выразили свои сомнения пользователи Сети после того как ознакомились с откровениями Виктории Дайнеко.