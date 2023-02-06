Микроблог Ларисы Гузеевой вновь сотрясается от эмоций звезды.
Микроблог Ларисы Гузеевой вновь сотрясается от эмоций звезды.
Харизматичная
ведущая и звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева вновь повела
себя вызывающе на глазах у всех. Она буквально обматерила большую толпу и
пожаловалась на близких. Эмоции ведущей просто лились через край.
Все начало с
отъезда Гузеевой в Израиль. Укатившаяся за бугор телеведущая оказалась под
давлением близких коллег всех звезд – журналистов. Именно благодаря им кто-то
становится популярным, а кто-то теряет славу. Ларису Гузееву обвиняют в
эмиграции и предательстве своей родины. Такие заявления расстроили звезду,
поэтому она матом поставила всех недоброжелателей на место.
Лариса Гузеева
заявила, что она просто поехала с мужем на отдых в теплую безвизовую страну.
Сейчас она проводит время, гуляя по вечернему Тель-Авиву, наслаждаясь погодой и
атмосферой. Больше всего телеведущую расстроило, что недоброжелатели обозлились
на ежегодный отпуск звезды после всей работы.
"Разрешения
не спросила. Дебилы, ***", – высказалась Гузеева.
Конечно, на своей
страничке актриса и ведущая всегда не стесняется в выражениях. Возможно, за это
ее и любят поклонники. Лариса Гузеева никогда не промолчит, если ситуация
требует немедленной реакции.