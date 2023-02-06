Микроблог Ларисы Гузеевой вновь сотрясается от эмоций звезды.

Микроблог Ларисы Гузеевой вновь сотрясается от эмоций звезды.Харизматичнаяведущая и звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева вновь повеласебя вызывающе на глазах у всех. Она буквально обматерила большую толпу ипожаловалась на близких. Эмоции ведущей просто лились через край.Все начало сотъезда Гузеевой в Израиль. Укатившаяся за бугор телеведущая оказалась поддавлением близких коллег всех звезд – журналистов. Именно благодаря им кто-тостановится популярным, а кто-то теряет славу. Ларису Гузееву обвиняют вэмиграции и предательстве своей родины. Такие заявления расстроили звезду,поэтому она матом поставила всех недоброжелателей на место.Лариса Гузеевазаявила, что она просто поехала с мужем на отдых в теплую безвизовую страну.Сейчас она проводит время, гуляя по вечернему Тель-Авиву, наслаждаясь погодой иатмосферой. Больше всего телеведущую расстроило, что недоброжелатели обозлилисьна ежегодный отпуск звезды после всей работы."Разрешенияне спросила. Дебилы, ***", – высказалась Гузеева.Конечно, на своейстраничке актриса и ведущая всегда не стесняется в выражениях. Возможно, за этоее и любят поклонники. Лариса Гузеева никогда не промолчит, если ситуациятребует немедленной реакции.