Телеведущая Яна Чурикова рассказала все, что долгие годы скрывали звезды.

Телеведущая Яна Чурикова рассказала все, что долгие годы скрывали звезды.44-летняятелеведущая Яна Чурикова стала героиней нового интервью на ютубе. Вместе сведущей Лаурой Джугелия она окунулась в воспоминания о некогда популярномпроекте "Фабрика звезд", а также объяснила свое сходство сознаменитым коллегой. За час беседы Чурикова выдала всю подноготоную участниковшоу.Так, долгие годыпоклонники "Фабрики звезд" строили догадки, что роман "фабрикантов"Ирины Дубцовой и Романа Черницына произошел сначала на бумаге, а потом вреальности. Яна Чурикова подтвердила, что роман был пиаром, однако увеляет: онасама даже не подозревала.Не остались безвнимания и голубки проекта Тимати и Алекса. Скорее всего, этот роман тоже могбы и не состояться, если бы не продюссер проекта. Однако, кажется в этой паревсе-таки смогли родиться настоящие чувства."Ребятаговорили, что секс на проекте был, но мы этого не видели", – такимисловами Чурикова прокомментировала другие интрижки проекта.Сейчас ЯнаЧурикова ведет проект на Первом канале "Голос.Дети". Многие обвиняютее в копировании стиля Дмитрия Нагиева. Скорее всего, их схожесть – это специальнопродуманный ход, чтобы зрителю было легче привыкнуть.