Смотрите Вести в 9 утра: Владимирские агрономы выясняют, как перезимовала пшеница. Начнем день...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Владимирские агрономы выясняют, как перезимовала пшеница.Начнем день вместе:Водный кризис.Посёлок Городищи Петушинского района страдает из-за перебоев с водой и электричеством. Как выйти из кризиса?Обзор МЧС.Снежный плен и крупные пожары на химических производствах. Итоги работы МЧС за прошедшую неделю.Зелёная магия.И новая жизнь под полуметровым слоем снега. Владимирские агрономы выясняют, как перезимовала пшеница.