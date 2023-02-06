Смотрите Вести в 9 утра: Владимирские агрономы выясняют, как перезимовала пшеница.
Начнем день...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Владимирские агрономы выясняют, как перезимовала пшеница.
Начнем день вместе:
Водный кризис.
Посёлок Городищи Петушинского района страдает из-за перебоев с водой и электричеством. Как выйти из кризиса?
Обзор МЧС.
Снежный плен и крупные пожары на химических производствах. Итоги работы МЧС за прошедшую неделю.
Зелёная магия.
И новая жизнь под полуметровым слоем снега. Владимирские агрономы выясняют, как перезимовала пшеница.