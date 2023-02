Статуэтки Грэмми вручены

Статуэтки "Грэмми" врученыВ Лос-Анджелесе отгремела 65-я церемония вручения премии "Грэмми", которая запомнилась яркими нарядами, курьезными ситуациями и новыми рекордами. Чем же отличилось прошедшее мероприятие?Шума наделала певица Бейонсе. Во-первых, потому что умудрилась опоздать: появления звезды ждали два часа, пока она стояла в пробке. Забавно, что ее муж Джей Зи приехал вовремя и терпеливо ждал свою жену за столиком. А во-вторых, артистка поставила новый рекорд, собрав наибольшее число статуэток за всю историю премии. К слову, их у нее теперь 32 – это на одну больше, чем у покойного дирижера сэра Георга Шолти.В номинации "Лучшая запись года" были представлены Тейлор Свифт, Гарри Стайлз, Кендрик Ламар, певица Адель и даже легендарная группа ABBA, но победительницей в очередной раз стала Бейонсе, которой, как пишет , критики предсказывали победу.Рекорды, к слову, побила не только она. Личное достижение было у певицы Адель: она получила уже четвертую награду в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение". Вместе с тем лучшей песне года назвали Just Like That, лучшим молодым музыкантом – Самару Джой, а статуэтку от "Гремми" за лучший альбом года получил Гарри Стайлз. В этот вечер определили и лучший клип: им стало видео на песню All Too Well Тейлор Свифт.