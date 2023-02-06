Проверьте свои знания фильмов с Леонидом Ярмольником.

Проверьте свои знания фильмов с Леонидом Ярмольником.Леонид Ярмольник советский и российский актер театра, кино и дубляжа, продюсер, теле– и радиоведущий, общественно-политический деятель. Его любят миллионы россиян, а фразы его героев цититируют повсеместно. Но так ли хорошо вы знаете кино с его участием? Отгадайте название киноленты по кадру или цитате из нее. Среди предложенных вариантов как старые советские картины, так и современные российские фильмы.Читателям предлагается угадать, из какого фильма известная цитата – "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Формула любви". В какой картине Леонид Ярмольник сполнил роль полицейского? "Место встречи изменить нельзя", "Профессия — следователь", "Ищите женщину". Проверьте себя и освежите свои знания.