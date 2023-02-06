Компания «ФАСКО+» запустила новую линию по производству экологически чистых органических удобрений в Гусь-Хрустальном районе. Это уже второй производственный цех предприятия.

Компания «ФАСКО+» запустила новую линию по производству экологически чистых органических удобрений в Гусь-Хрустальном районе. Это уже второй производственный цех предприятия.Площадку начали строить 4 месяца назад. За этот срок специалисты выполнили монтаж необходимых коммуникаций, возвели помещения, а также установили и запустили в работу современное оборудование. Инвестиции в проект составили 80 миллионов рублей. Ожидается, что в марте к работе здесь привлекут 28 человек.На предприятии начнут выпускать органоминеральные удобрения на основе местного торфа и куриного компоста, полученного от владимирских птицефабрик. Продукция компании по сравнению с аналогами недорогая и эффективная, поэтому пользуется спросом в России и странах ближнего зарубежья.«ФАСКО+ набирает обороты в Гусь-Хрустальном районе шестой год. Полным ходом идет освоение большой промышленной площади. Для главы администрации района Алексея Кабенкина наполнение района подобными производственными предприятиями, это новые рабочие места для жителей, новые налоговые поступления в бюджет, а это значит - развитие района», - прокомментировал событие депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.