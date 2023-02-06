5 февраля фура протаранила дорожное ограждение и врезалась в фонарный столб. ДТП произошло в Петушинском районе, на 111 километре трассы М-7 «Волга». В аварии пострадал 59-летний водитель

5 февраля фура протаранила дорожное ограждение и врезалась в фонарный столб. ДТП произошло в Петушинском районе, на 111 километре трассы М-7 «Волга». В аварии пострадал 59-летний водитель грузовика. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля ДАФ в составе полуприцепа 1964 года рождения, двигаясь по правой полосе в сторону городу Владимира, потерял контроль над