Ранее пациентки медучреждения жаловались на якобы окровавленные постельные принадлежности.

В роддоме Гусь-Хрустального судебная экспертиза провела анализ проб, взятых с матрасов. Ранее пациентки медучреждения жаловались на якобы окровавленные постельные принадлежности.Исследование на биологические выделения показало отрицательный результат. Следов крови не обнаружено. Результаты направлены в надзорные ведомства.«Видимые изменения ткани обусловлены высокотемпературной паро-воздушной дезифекцией», - пояснили в больнице.Напомним, что экспертиза проводилась после собщений одной из рожениц в соцсетях, которая выставила пост, рассказав о неподобающих условиях содержания в родильном отделении местной ЦРБ. Добавим, что прокуратура также проводит проверку, но её результаты пока не опубликованы.