Владимирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы провело проверку в родильном отделении больницы в Гусь-Хрустальном, скандал вокруг которого вспыхнул конце прошлой недели после

Владимирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы провело проверку в родильном отделении больницы в Гусь-Хрустальном, скандал вокруг которого вспыхнул конце прошлой недели после жалобы роженицы. Напомним, жительница Гусь-Хрустального пожаловалась в соцсетях на кошмарные условия для женщин в родильном отделении. По ее словам, душ не работает, женщины после родов в крови могут помыться лишь в одном биде с