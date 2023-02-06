До 30 сентября проезд по переправе полностью перекрыт.

В Суздале начался капремонт моста через реку Мжара. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.До 30 сентября проезд по переправе полностью перекрыт. Въехать в город можно по южной стороне Р-132 «Золотое кольцо» на разворотном кольце у автовокзала на улице Васильевской.«Проезжую часть на объекте расширят до 9 метров, а тротуары - до полутора метров. На сооружении нанесут разметку, установят ограждения и знаки. После окончания работ подрядчик расчистит русло водоёма», - уточнили в министерстве транспорта.Ранее суздальские власти , что из-за капремонта моста въезд в город со стороны Владимира будет перекрыт.