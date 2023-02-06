Смотрите в программе Вести-Владимир: - Почтовая реновация На месте ветхого здания - современная...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Почтовая реновацияНа месте ветхого здания - современная почта. Как реализуется программа развития сельских почтовых отделений - на примере Судогодского района.- Озимые перезимовали?Каким будет летний урожай пшеницы? Агрономы Владимирского Россельхозцентра взяли пробы озимых из трех районов области.- Птица-тройкаИ чей экипаж оказался лучшим? Петушинский район принял второй этап чемпионата России по русским тройкам.