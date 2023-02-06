Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Почтовая реновация
На месте ветхого здания - современная...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Почтовая реновация
На месте ветхого здания - современная почта. Как реализуется программа развития сельских почтовых отделений - на примере Судогодского района.
- Озимые перезимовали?
Каким будет летний урожай пшеницы? Агрономы Владимирского Россельхозцентра взяли пробы озимых из трех районов области.
- Птица-тройка
И чей экипаж оказался лучшим? Петушинский район принял второй этап чемпионата России по русским тройкам.