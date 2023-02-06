Владимирская область принимает Чемпионат России по русским тройкам. Какой же русский не любит...

Владимирская область принимает Чемпионат России по русским тройкам.Какой же русский не любит быстрой езды? В Петушинском районе, в "Богдарне" в эти выходные прошел второй этап чемпионата России по русским тройкам. Куда несётся птица- тройка, узнал наш корреспондент Никита Тарбеев.Андрей Перетягин из города Вельска Архангельской области - один из последних в стране мастеров русской тройки. Чтобы принять участие в чемпионате, он со своей командой проделал путь в семьсот километров.Жеребец по имени Логист, так называемый "коренник", главная движущая сила тройки, - самый мощный и самый спокойный конь, безоговорочный авторитет для двух пристяжных лошадей с более сложным характером. Правая, по традиции, называется «кокетка», левая - «сердитая».Андрей Перетягин, мастер-наездник (Архангельская область):- Раньше при городской езде правая пристяжка всегда бежала вдоль тротуара и должна была быть нарядной, игривой, нравиться пешеходам. А левая пристяжка разъезжалась со встречными тройками — поэтому должна была быть строгой и злой, защищать тройку.И вот эти три разнонаправленные силы мастер-наездник должен в одиночку заставить двигаться в нужном ему направлении. В санях две помощницы, но исключительно для красоты. Коренник идет рысью, пристяжки скачут галопом, звенят бубенцы. За несколько минут экипаж должен выполнить все заявленные элементы - вольты, восьмёрки, остановки... Заставить тройку затормозить — не самая простая задача...В блокнотах у судей два десятка пунктов. В жюри Ольга Фомина - дочь знаменитого короля русской тройки Владимира Фомина.Ольга Фомина, судья соревнований:- Тройка могла родиться только в России, потому что у нас огромные, огромные просторы и плохие дороги… были… Ну и сейчас... лучше стали, но все равно есть… и вот именно когда коренник бежит рысью, а пристяжки галопом - вот именно в фигурной езде показывается правильность вот этого.Оценивается и внешний вид экипажа. И здесь участники тоже готовились со всей серьезностью.- Эти сани сделаны в прошлом году с помощью болгарки и сварки.Леонид Шевченко — создатель единственного в России Музея орловского рысака и русской тройки. Так что с реквизитом проблем не было. Тройка — это состояние души, рассказывает наездник.Леонид Шевченко, мастер-наездник (Московская область):- Один знакомый немец мне сказал так: «Когда я еду на паре и одиночке - это проза. Когда я еду на тандеме и на четверике - это поэзия». Ну, я ему говорю: «Тогда, дружок, тебе осталось прокатиться на русской тройке - и тогда это будет песня».Всего во втором этапе чемпионата России участвовали семь троек из четырех регионов. И это, пожалуй, половина от того, что есть. В стране осталось всего с десяток мастеров-троечников. И здесь нужна государственная поддержка, заявляет сенатор Ольга Хохлова. Только непонятно, чем законодательно считать русскую тройку — для объекта нематериального культурного наследия слишком дорого - её содержание, в среднем, обходится в шесть миллионов рублей в год, для спортивной дисциплины слишком специфично, для сельского хозяйства — непрактично.Ольга Хохлова, сенатор Сенатор Российской Федерации от Владимирской области:- Сегодня моя задача, как сенатора, сделать это на уровне России. Нам очень важно закрепить этот символ. Не знаю, в каком направлении - в спорте , культуре. И очень важно разобраться и найти то направление, где бы этот символ нашел свой дом.В итоге, первое место у тройки из Костромы - наездник Евгений Морозов, второе и третье места у троек Андрея Перетягина из Архангельской области. Сезон закончен, организаторы чемпионата надеются, что следующей зимой турнир станет еще более масштабным, а за русской тройкой будет закреплен уже официальный государственный статус, который позволит сохранить эту древнюю традицию.Никита Тарбеев, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»