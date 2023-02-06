Владимирский Роспотребнадзор рассказал, как приобрести иммунитет против кори. Этой весной в России...

Владимирский Роспотребнадзор рассказал, как приобрести иммунитет против кори.Этой весной в России стартует прививочная кампания против кори. Вспышки одной из, если не САМОЙ заразной инфекции, зафиксированы в ряде регионов страны. В течение года Роспотребнадзор планирует провести так называемую "подчищающую" иммунизацию. Что это такое, как надолго формируется иммунитет, как прививку переносят дети и что бывает с теми, кто заболел? Поговорили с официальным представителем регионального ведомства Юлией Каркаваниди.