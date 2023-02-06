Жительница областного центра незаконно получила 700 тысяч рублей.

Во Владимире возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами маткапитала. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Жительница областного центра получила сертификат и обратилась в ПФР с целью погасить за счёт материнского капитала проценты по ипотеке, которую она взяла на покупку комнаты. Внешне все выглядело законно. Помещение куплено в общую собственность - на мать и двоих дочерей. Пенсионный фонд перечислил даме 700 тысяч рублей.Позднее выяснилось, что квартира куплена ещё в 2018 году, но это ещё пол беды. До обращения в ПФР женщина продала недвижимость брату. Тот перепродал комнату её гражданскому мужу, а уже после сделки она выкупила имущество у сожителя обратно, получив маткапитал.По результатам прокурорской проверки МВД завело уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет тюрьмы.