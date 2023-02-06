С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179473 владимирцев.

Во Владимирской области 6 февраля выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском и Гусь-Хрустальном, 4 - в Муромском, 3 - в Кольчугинском, по 2 - в Александровском, Собинском, Киржачском, Камешковском и Меленковском районах. По одному заболевшему прибавилось в Суздальском районе и ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179473 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49793 заболевших во Владимире, 21214 - в Ковровском районе и 19384 - в округе Муром.